Gericht: Ausschluss von NPD-Politiker rechtmäßig

Aus unserem Archiv

Trier

Der Trierer Stadtrat darf den wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilten NPD-Politiker Safet Babic aus dem Gremium ausschließen. Das entschied das Verwaltungsgericht Trier in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Der NPD-Kreisvorsitzende Babic war wegen Mittäterschaft an einer gefährlichen Körperverletzung zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Stadtrat schloss ihn im September aus – und zwar rechtmäßig, wie die 1. Kammer des Gerichts urteilte.