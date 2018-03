Gerangel wegen Langsamfahrens an der Mosel

Aus unserem Archiv

Klotten

Eine beschauliche Ausfahrt entlang der Mosel ist in einem handgreiflichen Streit geendet. Zunächst überholte ein 44-Jähriger mit seinem Auto eine für seinen Geschmack zu langsam fahrende 27-Jährige und bremste deren Wagen „verkehrserzieherisch“ aus, wie die Polizei am Sonntag schilderte. Die Frau kannte sich in der Region nicht aus und war nach eigenen Angaben langsam gefahren.