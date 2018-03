Gemüse, das als Nachtisch gegessen wird: Der Rhabarber

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Wussten Sie schon, dass der oft zu Nachtisch verarbeitete Rhabarber botanisch zum Gemüse gehört? Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zählen die säuerlich schmeckenden Stangen zu den Knöterichgewächsen, stammen ursprünglich aus den Himalaja-Regionen und werden in Mitteleuropa erst seit etwa 200 Jahren angebaut. Die lateinische Bezeichnung Rheum rhabarbarum bedeutet fremde Wurzel. Die Stangen werden geschält, gekocht und gezuckert. Nicht verwendet werden die Blätter wegen ihres hohen Gehalts an Oxalsäure. Eingeschlagen in ein feuchtes Tuch halten sich die Stangen mehrere Tage frisch.