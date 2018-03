Gemeinsamer Antrag gegen Fluglärm scheitert

Der rheinland-pfälzische Landtag setzt trotz der Einigkeit im Protest gegen den Fluglärm am Frankfurter Flughafen kein gemeinsames Zeichen. Ein Antrag aller Fraktionen scheiterte am Mittwoch, die CDU-Opposition bringt einen eigenen Antrag ein.

Grünen-Vorsitzender Köbler kritisiert Merkel. Archivbild: Fredrik von Erichsen Foto: DPA

Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, dass die Landesregierung mit betroffenen Kommunen in Rheinhessen spricht, um erfolgversprechende Klagen zu unterstützen. «Die Landesregierung steht an der Seite der vom Fluglärm Betroffenen.» Alle Fraktionen wollen eine Demonstration von Initiativen in Mainz unterstützen.

Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler sagte mit Blick auf die Eröffnung der neuen Landebahn am Frankfurter Airport: «Der kommende Freitag wird ein schwarzer Freitag werden.» Er kritisierte die geplante Landung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Frankfurt als Affront.