Geldautomat in Bankfiliale gesprengt: hoher Schaden

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Neustadt an der Weinstraße gesprengt. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit. Der Automat, der im Stadtteil Lachen-Speyerdorf im Vorraum einer Bankfiliale stand, wurde durch die Explosion zerstört. „Der ist komplett unbrauchbar“, sagte eine LKA-Sprecherin. Außerdem sei das Gebäude beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden allein am Bankgebäude auf rund 30 000 Euro. Wie hoch der Gesamtschaden und die Höhe der Beute sind, war zunächst unklar. Zeugen berichteten laut LKA von zwei Vermummten am Tatort. Die mutmaßlichen Täter seien in einem dunklem Auto geflüchtet. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise.

Erst am vergangenen Mittwoch hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Bad Kreuznach gesprengt. Der Fall in Neustadt ist der 26. im laufenden Jahr in Rheinland-Pfalz. Dabei blieb es in neun Fällen ...

