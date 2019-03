Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt. Die Polizei berichtete von einem erheblichen Gebäudeschaden. Zwei Tatverdächtige seien auf einem Motorroller in Richtung der nahe gelegenen Fußgängerzone geflüchtet, die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein und bat um Hinweise zur Tat oder Tätern aus der Öffentlichkeit. Zugleich warnten die Beamten, dass die Männer bewaffnet sein könnten. Autofahrer in der Region wurden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Die Höhe der Beute und der genaue Hergang der Tat, die gegen 5.15 Uhr gemeldet wurde, waren zunächst unklar.

Pressemitteilung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.