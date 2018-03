Geldautomat aus Wand gerissen: Fünfstellige Summe erbeutet

Aus unserem Archiv

Neunkirchen (dpa/lrs) – Unbekannte Täter haben im saarländischen Neunkirchen einen Geldautomaten aus der Wand gerissen und eine hohe fünfstellige Summe erbeutet. Sie hatten ein Stahlseil um den Automaten gelegt und ihn mit einem Fahrzeug aus der Verankerung gezogen, wie die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Dabei zerbrach der Automat. Die Täter flüchteten mit einem Tresorteil und dem Geld darin. Zuvor hatten sie die Eingangstür zum Vorraum eines Elektronikmarktes eingeschlagen, in dem sich der Automat befand. Die Tat geschah am frühen Dienstag, es soll sich um mindestens drei Täter handeln.