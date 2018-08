Sich verbal gegen Vorurteile zu behaupten will gelernt sein: Die rheinland-pfälzische Landeszentrale für politische Bildung in Mainz bietet daher Kompetenztrainings für Flüchtlinge an. Im kommenden Jahr sollen hierfür auch erstmals Geflüchtete und Menschen mit ausländischen Wurzeln zu Trainern ausgebildet werden. Ziel sei es, langfristig selbst von Vorurteilen betroffene Menschen als Ansprechpartner bei den Kursen zu haben, sagt Kurstrainer Hans Jürgen Ladinek. Vorurteile gehörten zum Alltag. „Damit müssen wir uns auseinandersetzen – wenn wir was dagegen tun wollen.“

Die Landeszentrale hat nach eigenen Angaben bislang in Kaiserslautern und Mainz insgesamt vier Kompetenztrainings für Flüchtlinge angeboten. Geplant sei es, das Projekt weiterzuführen und auszuweiten. Das Integrationsministerium in Mainz begrüßt das ...

