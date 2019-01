Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der Qualifikation für die EM 2020 in diesem Jahr auch eine Partie in Mainz. Das legte das DFB-Präsidium am Freitag fest. Am 11. Juni 2019 empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in der Opel-Arena Außenseiter Estland. „Wir wollen alles tun, um wieder in die Weltspitze zurückzukehren“, formulierte Manager Oliver Bierhoff nach dem desolaten Jahr 2018 als Ziel für die kommenden Monate. Das DFB-Team war in Russland erstmals bei einer WM schon in der Vorrunde gescheitert und dann in der Nations League in die zweite Liga abgestiegen.

