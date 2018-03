Geflohener Abschiebehäftling in Italien kontrolliert

Aus unserem Archiv

Der im Oktober aus einer psychiatrischen Klinik in Alzey geflohene Abschiebehäftling ist im November in Italien aufgefallen. Die Polizei habe den offenbar alkoholisierten Mann damals kontrolliert und seine Daten aufgenommen, ihn dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, sagte Uwe Lederer vom Referat Verbrechensbekämpfung im Innenministerium am Donnerstag in Mainz. Seitdem sei unklar, wo sich der Mann aufhalte. Der Abschiebehaftbefehl und der Untersuchungshaftbefehl gegen den Marokkaner gelten demnach nur in Deutschland.