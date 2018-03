Gefangene sollen länger Besuch haben können

Aus unserem Archiv

Mainz

Häftlinge in Rheinland-Pfalz sollen künftig länger Besuch haben können. Das sieht der Entwurf für das neue Landesstrafvollzugsgesetz vor, den Justizminister Jochen Hartloff (SPD) am Dienstag in Mainz vorstellte. So soll die Zeit für Besuche auf mindestens zwei Stunden monatlich verdoppelt werden. Auch der «Langzeitbesuch» etwa von Partnerinnen soll gesetzlich geregelt werden.