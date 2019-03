In einem Wald bei Diez (Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Großaufgebot der Feuerwehr illegal entsorgten Sondermüll beseitigt. Es handelt sich um Farben, Lacke, Öle und andere Flüssigkeiten, wie die Sprecherin der Gemeinde am Montag berichtete, insgesamt drei bis vier Kubikmeter. Entdeckt worden seien allein 1200 Liter Flüssigkeiten und etwa 125 Kilogramm Feststoffe, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort gestellt werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

An dem Einsatz an der Landstraße 318 waren rund 70 Feuerwehrleute beteiligt, davon 25 in Chemikalienschutzanzügen. Auch ein Gefahrstoffzug und das Technische Hilfswerk rückten aus.Der Fundort befindet sich in der ...