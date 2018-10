Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz will an diesem Sonntag drei gefährliche Nebelfässer aus dem Zweiten Weltkrieg im Rheinbett nahe Koblenz kontrolliert sprengen. Sie waren im gegenwärtigen Niedrigwasser entdeckt worden, wie der Vallendarer Verbandsgemeinde-Bürgermeister Fred Pretz (SPD) am Mittwoch mitteilte. Vor der Sprengung am Sonntag nahe der unbewohnten Rheininsel Graswerth sollen zur Sicherheit 20 bis 25 Häuser am Festland evakuiert und die Bundesstraße 42 gesperrt werden.

Der technische Leiter des Kampfmittelräumdienstes, Horst Lenz, erklärte, es sei unklar, ob die rostigen Fässer noch Nebelsäure enthielten. Bei dem Kontakt dieser Chemikalie mit Wasser könnten Flammen hochschlagen. Im Weltkrieg ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.