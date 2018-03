Gedenken an erstochenes Mädchen im Neujahrsgottesdienst

Vier Kirchengemeinden von Kandel in der Südpfalz wollen heute bei ihrem ökumenischen Neujahrsgottesdienst des erstochenen 15-jährigen Mädchens gedenken. „Den Menschen liegt dies sehr auf der Seele“, sagte die evangelische Pfarrerin Mirjam Dembek der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Frau stellt vor der Drogerie in Kandel eine Kerze ab.

Foto: Andreas Arnold – dpa

In dem traditionellen Neujahrsgottesdienst um 18.00 Uhr in der St.-Pius-Kirche in Kandel werde die Bluttat vom vergangenen Mittwoch in allen Gebeten und Texten eine Rolle spielen. Auch eine Gedenkminute sei geplant. Möglicherweise sprächen auch Stadtbürgermeister Günther Tielebörger und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel, Volker Poß (beide SPD). Die beteiligten Pfarrer stünden auch nach dem Gottesdienst als Seelsorger zur Verfügung, „wenn jemand Zuspruch braucht“.

Vor einem Jahr hatte der ökumenische Neujahrsgottesdienst laut Dembek weniger als 100 Besucher. „Diesmal werden es wohl deutlich mehr sein“, erwartete die Pfarrerin. Eine 15-jährige Deutsche war am Mittwoch in einem Drogeriemarkt in Kandel mit einem Messer erstochen worden. Als dringend tatverdächtig gilt ihr Ex-Freund. Er ist ein nach Behördenangaben ebenfalls 15 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan. Die Bluttat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.