Gastgewerbe zeigt sich mit Sommer zufrieden

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Gastwirte in Rheinland-Pfalz sind mit dem heißen Sommer zufrieden. Die Außengastronomie habe gute Umsätze gemacht, die Biergärten seien voll gewesen, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, am Montag in Bad Kreuznach. „Das war auch notwendig, weil wir schlecht ins Jahr gestartet sind.“ Er sieht aber noch Nachholbedarf bei Übernachtungen und Gästezahl: „Wir wachsen, aber andere Länder wachsen schneller.“ Deshalb warb er ähnlich wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) für eine unverwechselbare Tourismuswerbung. „Was liegt näher als der Wein“, sagte Haumann.

Der Verband fordert vom Land ein Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro für fünf Jahre, was in die Qualitätsverbesserung fließen soll. Außerdem fordert der Dehoga, Überstunden aus dem Sommer ...

