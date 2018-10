Für Barley würde Nachwuchspolitikerin Mackensen nachrücken

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Wenn Bundesjustizministerin Katarina Barley wie geplant SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl wird, würde Nachwuchspolitikerin Isabel Mackensen ihren Platz im Bundestag einnehmen. Auf der Landesliste der SPD Rheinland-Pfalz stünde eigentlich Ex-Finanzminister Carsten Kühl als nächster, doch er hat abgesagt. „Bei einem Verzicht von Carsten Kühl ist sie die nächste, die nachrückt“, sagte eine Sprecherin der SPD Rheinland-Pfalz am Donnerstag. Mackensen arbeitet als Referentin in der SPD-Landtagsfraktion in Mainz.

Die SPD Rheinland-Pfalz stellt neun Abgeordnete im Bundestag, darunter Barley und SPD-Chefin Andrea Nahles. Die SPD-Spitze hatte Barley am Mittwoch als Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai nominiert. Sie will ...

