Fünf Verletzte bei Massenkarambolage auf Autobahn

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Massenkarambolage nahe Saarbrücken sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden. Zwei seien zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Unfall auf der Autobahn 620 in Höhe der Gersweilerbrücke waren in Fahrtrichtung Mannheim sechs Autos aufeinander gefahren. Laut Polizei hatte ein Auto wegen eines Rückstaus auf der Überholspur stark bremsen müssen. Das Fahrzeug dahinter habe zu geringen Sicherheitsabstand gehabt und sei aufgefahren. Vier weitere Autofahrer konnten ebenfalls nicht mehr bremsen.

Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Während der Aufräumarbeiten kam es zwei Stunden lang zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen, da Schaulustige bis zum Stillstand abbremsten. Die ...

