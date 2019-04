Mit einer gemeinsamen Erklärung werben die Oberbürgermeister der fünf größten Städte von Rheinland-Pfalz bei Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) für eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. „Es ist wichtig, auf Tour zu gehen mit dem Thema“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Unterzeichnet haben die Erklärung ihm zufolge die Stadtoberhäupter von Trier, Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Kaiserslautern. Leibe will sie Minister Wissing an diesem Mittwoch (3. April) in Trier überreichen.

Für mehr Lebensqualität sei weniger Individualverkehr in den Innenstädten nötig, sagte Leibe. „Wir haben alle das gleiche Problem.“ Nötig sei eine Stärkung des ÖPNV, das koste aber viel und sei ...

