Fünf Jahre Haft für Wormser Drogendealer

Mainz/Worms (dpa/lrs) – Ein Mann aus Worms muss wegen Drogenhandels und -besitzes für fünf Jahre in Haft. Das Landgericht Mainz ordnete am Montag auch die Unterbringung in einer Entzugsklinik an (Az.: 3 KLs 3300 Js 10649/18). Angeklagt waren Einfuhr und Handel von rund sechs Kilogramm Kokain, 48 Kilo Marihuana und vier Kilo Amphetaminen sowie Ecstasy-Pillen im Wert von insgesamt rund 250 000 Euro in Worms und Mannheim zur Finanzierung eines aufwendigen Lebensstils. Das Urteil bezieht sich aber nur auf den Handel mit neun Kilogramm Marihuana, einem Kilo Kokain und einem Kilo Ecstasy-Pillen. Der Staatsanwalt hatte sechs Jahre Haft, der Verteidiger vier Jahre gefordert.

Nachdem ein Kronzeuge im November vor Gericht keinerlei Angaben mehr machen wollte, weil er Morddrohungen erhalten habe, konnte das Landgericht dem Angeklagten nur noch die Drogen nachweisen, die in seinen ...

