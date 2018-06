Frust nach dem WM-Aus für Deutschland mündet in Aggression

Koblenz/Germersheim (dpa/lrs) – Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM ist manchem Fußballfan so sauer aufgestoßen, dass er aggressiv wurde. In Koblenz trommelte ein 20-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag mit den Fäusten auf mehrere Autos. Er hatte nach Polizeiangaben mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Ein Anwohner sah, wie der junge Mann auf sein Auto einschlug. Dabei wurde die Motorhaube beschädigt. Der junge Mann hämmerte auf drei weitere Fahrzeuge in der Nähe ein. Der Polizei sagte der 20-Jährige, er sei so erbost und traurig über die deutsche Mannschaft gewesen, dass er seine Wut an Autos herauslassen musste.

In Germersheim in der Pfalz warf ein 49-jähriger Mann am Mittwochabend sein Glas Weizenbier auf ein vorbeifahrendes Auto und zerstörte dabei die Frontscheibe. Eigentlich wollte er einen anderen Autofahrer treffen, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.