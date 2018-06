Im Alter von 75 Jahren ist der frühere rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Hans-Arthur Bauckhage gestorben. Das teilte der FDP-Landesverband am Samstag in Mainz mit. Bauckhage sei über Jahrzehnte unermüdlich für liberale Politik eingetreten und habe sich in den Dienst der Gesellschaft gestellt. „Wir haben ihm unendlich viel zu verdanken. Er hinterlässt eine große Lücke“, erklärte FDP-Landeschef Volker Wissing. Die Freien Demokraten im Land hätten die Nachricht vom Tod Bauckhages mit größter Bestürzung aufgenommen.

Bauckhage stammt aus Daaden im Westerwald. Dort arbeitete er als selbstständiger Bäckermeister, bis er 1996 den FDP-Fraktionsvorsitz im Landtag übernahm. 1998 wurde er in Mainz Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft ...

