Früherer rheinland-pfälzischer Ministerpräsident Wagner ist tot

Trier/Mainz (dpa/lrs) – Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Carl-Ludwig Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker war seit längerem krank, wie seine Familie der Nachrichtenagentur dpa am Samstag mitteilte. Wagner war zwischen 1988 und 1991 Regierungschef und der bislang letzte CDU-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Er lebte zuletzt in Trier und starb am Freitagabend. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte Wagner als «beeindruckenden Politiker und einen großartigen Menschen».