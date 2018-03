Frühere Vorsitzende von Unicef in Deutschland gestorben

Aus unserem Archiv

Mainz

Die langjährige Vorsitzende des Deutschen Unicef-Komitees, die Rheinland-Pfälzerin Marie-Elisabeth Klee, ist tot. Die in Worms geborene CDU-Politikerin sei im Alter von 96 Jahren gestorben, teilte die Landes-CDU am Montag in Mainz mit. Vor ihrer Zeit bei Unicef von 1985 bis 1993 gehörte Klee von 1962 bis 1972 dem Deutschen Bundestag an, ehe sie Europapolitikerin wurde. Als eine der ersten weiblichen Bundestagsabgeordneten habe sie in der Politik Maßstäbe gesetzt, erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. „Ihr war die europäische Zusammenarbeit, der kulturelle Austausch ein wichtiges Anliegen.“