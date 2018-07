Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Apfelbauern können in diesem Jahr voraussichtlich früher als sonst ihre Früchte von den Bäumen holen. „Wir sind bei den frühen Sorten etwa 14 Tage früher dran als normal“, sagte Uwe Harzer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt an der Weinstraße. Die Ernte könnte teils schon in den ersten Augusttagen starten. Harzer rechnet insgesamt mit einer guten Ernte. Der Behang an den Bäumen sei außerordentlich gut. Lokal müssten zwar einige Bauern mit Ausfällen durch Hagel rechnen. Aber: „Das wird sich im Großen und Ganzen nicht groß auswirken.“

