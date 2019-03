Die Zahl der Straftaten ist etwas gestiegen. Das lag aber vor allem, daran, dass Diebe es auf Smartphones abgesehen hatten. Sanitäter versorgten 405 Menschen. 35 Erwachsene und drei Jugendlichen mussten mit einer Alkoholvergiftung zur Ausnüchterung.

Mainz (dpa/lrs). Die Fastnachter in Mainz haben am Rosenmontag ausgelassen und insgesamt friedlich gefeiert. „Der Einsatz ist gut gelaufen“, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto am Dienstag. „Wir haben keine Unfälle, keine ...