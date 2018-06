Saarbrücken (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Friedhof in Saarbrücken verwüstet. Bei etwa 20 Gräbern seien große Teile der Bepflanzung herausgerissen worden, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Teilweise wurden auch die Grableuchten der Ruhestätten in der Nähe der Segnungshalle des Friedhofs St. Johann umgetreten. Die Täter rissen über hundert Blumen mitsamt Wurzeln und Erde aus und warfen die Pflanzen auf den Weg zwischen den Gräbern. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe.

Der Friedhof St. Johann wurde 1883 eröffnet. Mit seinem Bestand an historischen Grabmalen und alten Gehölzen steht er zu großen Teilen unter Denkmalschutz. Ein Ehrengrab hat unter anderem Willi Graf, ...

