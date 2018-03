Friedhof bei Andernach geschändet

Aus unserem Archiv

Andernach

Unbekannte haben auf einem Friedhof bei Andernach am Rhein insgesamt 20 Gräber geschändet und wertvolle Bronzestatuen sowie bronzene Grabkreuze gestohlen. Außerdem ließen sie in der Nacht zum vergangenen Donnerstag Grableuchten und Grabvasen mitgehen. Für Betroffene war das eine schlimme, aber keine neue Nachricht: Schon dreimal in den vergangenen zwei Jahren suchten Diebe den Friedhof heim. «Der Friedhof Kruft liegt außerhalb und ist nur einen Sprung von der Autobahn entfernt, da kann man schnell fliehen», sagte ein Polizeibeamter am Montag.