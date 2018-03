„Friederike“: Züge in Rheinland-Pfalz und Saarland langsam

Aus unserem Archiv

Bielefeld/Mainz (dpa/lrs) – Einige Regionalzüge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fahren wegen des Sturmtiefs „Friederike“ am Donnerstag langsamer. Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es zu Verspätungen kommen. Der Fernverkehr ist aktuell nicht betroffen – im Laufe des Tages könne sich das noch ändern, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen. Die Dauer der Einschränkungen könne man noch nicht abschätzen, „wir bitten die Fahrgäste, sich online aktuell zu informieren“, so die Sprecherin weiter.