Ein Angeklagter im Prozess gegen das rechtsextreme „Aktionsbüro Mittelrhein“ ist freigesprochen worden. Die Beweismittel hätten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Koblenz am Freitag. Der heute 30-Jährige war 2012 für mehrere Monate in U-Haft gewesen. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ über den Freispruch berichtet.

Der Mann wurde laut der Sprecherin am Donnerstag freigesprochen. Er sei für seine Zeit in U-Haft zu entschädigen. Pro Tag in Haft gebe es 25 Euro. Der nun freigesprochene Mann ...