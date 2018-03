Frauengefängnis: König Bansah beschenkt sein Volk

Aus unserem Archiv

Hohoe/Heiligkreuzsteinach (dpa/lrs) – Céphas Bansah, afrikanischer Herrscher mit Wohnsitz in Ludwigshafen, hat seinem Volk im Osten Ghanas ein ungewöhnliches Geschenk gemacht: Ein Frauengefängnis. Das weiß gestrichene Gebäude mit drei Zellen und Doppelstockbetten wurde nun in der Stadt Hohoe eröffnet, verziert mit der deutschen Flagge und einem Schild, das auf Bansah und seine Frau Gabriele sowie auf die Schwetzingerin Sonja Müller und die Gemeinde Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis hinweist. Letztere hat nach Angaben des 69-Jährigen zusammen mit der in der Gefangenenbetreuung aktiven Müller ein knappes Drittel des nötigen Geldes organisiert. Den Rest schulterte das Königspaar nach eigenen Angaben.