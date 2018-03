Frauen übernehmen die Macht an Weiberfastnacht

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Pünktlich um 11:11 Uhr haben in Mainz die Frauen das Ruder am Donnerstag übernommen. Rund um den Schillerplatz beim Fastnachtsbrunnen eröffneten Tausende bunt und laut den Auftakt der Straßenfastnacht, die Weiberfastnacht.

Auch in Koblenz und Umgebung gehört das Feiern auf der Straße am sogenannten „Schwerdonnerstag“ für viele Fastnachtsfans dazu – ebenso wie beispielsweise das Maskentreiben in den Straßen und Dorfgaststätten von Heimbach-Weis. In Mülheim-Kärlich startet der nur alle zwei Jahre stattfindende Möhnenumzug mit rund 500 Teilnehmern um 14.11 Uhr in Mülheim.

„Frauen an die Macht! Das ist für uns der krönende Abschluss!“ sagte Kornelia Punstein vom Möhnen-Club 1950 Mülheim, dem nach eigenen Angaben mit 850 Mitgliedern größten Möhnenverein in Deutschland. Besonders im Blickpunkt stehen die Obermöhn Helga I. vom tanzenden Schuh zum Glockenturm und Möhnerich Edel I. Möhnenfürst über der Altstadt – auch der Möhnerich wird natürlich von einer Frau dargestellt.