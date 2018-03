Frauen an die Macht: Weiberfastnacht in Mainz und Koblenz

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Auftakt der Straßenfastnacht am Rhein gehört den Frauen: Für die Möhnen in Koblenz und Umgebung ist der „Schwerdonnerstag“ ein besonderer Höhepunkt, etwa mit dem Möhnenzug und anschließendem Maskentreiben in den Straßen und Dorfgaststätten von Heimbach-Weis. In Mülheim-Kärlich startet der nur alle zwei Jahre stattfindende Möhnenumzug mit rund 500 Teilnehmern in Mülheim.