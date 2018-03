Aus unserem Archiv

Andernach

Tödliche Bluttat in Andernach: Eine 51-jährige Frau ist am Freitag nach Angaben der Polizei vermutlich Opfer eines Ehedramas geworden. Beamte fanden die Frau im Haus der Familie, ihr Körper wies Stichverletzungen auf, wie die Polizei am Abend berichtete. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 51-Jährigen feststellen. Unter Verdacht stand der Ehemann der Frau, der deutlich jünger als das Opfer sein soll. Er war zunächst auf der Flucht. Über dem Wohngebiet, in dem das Haus der Familie liegt, kreiste vorübergehend auch ein Polizeihubschrauber. Zu den Hintergründen des mutmaßlichen Ehedramas gab es zunächst keine Informationen.