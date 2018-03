Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Mit einem großen Fest auf der neuen Landebahn hat der Flughafenbetreiber Fraport am Samstag in Frankfurt für das umstrittene Bauwerk geworben. Mehrere zehntausend Menschen informierten sich auf dem gigantischen Areal nördlich der Autobahn A 3 über die Flughafengeschichte. Ausbaugegner hatten unterdessen für den Nachmittag Proteste angekündigt. Die Landebahn soll im Oktober in Betrieb genommen werden und ist Fraport zufolge unerlässlich, um den wachsenden Luftverkehr zu bewältigen. Kritiker fürchten mehr Fluglärm und Naturzerstörung durch die neue Bahn.