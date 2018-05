Frankfurter S-Bahn-Tunnel erneut gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel ist erneut für den Bahnverkehr gesperrt worden: In der Nacht zu Donnerstag hat die neue Tunnelsperrung unter der Frankfurter Innenstadt begonnen. Bis Montagfrüh fahren die Linien S1 bis S6 sowie die S8 und S9 die Haltestellen in der City – Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof – nicht an. Grund ist der Einbau eines neuen Stellwerks, das die Bahnen pünktlicher machen soll.

Statt der üblichen S-Bahn können Fahrgäste während der viertägigen Sperrung Busse sowie U- und Straßenbahnen nutzen, die auf vielen Linien häufiger fahren. Einige Strecken werden zusätzlich mit Bussen befahren. Eine ...

