Frankfurter Kämmerer will Spielautomaten höher besteuern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Der Frankfurter Kämmerer Uwe Becker (CDU) will die Steuern auf Spielautomaten anheben. Statt der 12 Prozent, die Spielhallenbetreiber bisher auf die Umsätze ihrer Geldspielgeräte zahlen müssen, schlägt er einen Satz von 20 Prozent vor. «Mit dieser Anhebung können wir einerseits die Ausbreitung der Spielhallen in den Stadtteilen eindämmen und andererseits die Einnahmebasis des städtischen Haushalts erweitern», sagte Becker am Montag laut einer Mitteilung. Die Erhöhung könne der Stadt pro Jahr sechs Millionen Euro zusätzlich einbringen.