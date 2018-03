Forum weist Kritik an Lärmstudie im Rhein-Main-Gebiet zurück

Aus unserem Archiv

Kelsterbach/Frankfurt (dpa) – Das Forum Flughafen und Region (FFR) wehrt sich gegen Kritik an einer Studie über Flug- und Verkehrslärm im Rhein-Main-Gebiet. Dutzende Ärzte, darunter renommierte Mediziner, hatten sich in einem Offenen Brief gegen die Fortsetzung der sogenannten NORAH-Studie ausgesprochen. Sie verzögere den sofortigen Lärmschutz für die Bevölkerung, die gesundheitlichen Auswirkungen von Fluglärm seien durch andere Studien schon ausreichend bekannt, argumentierten sie. FFR-Vorstand Johann-Dietrich Wörner wies dies am Freitag zurück. «Da sind noch viele offene Fragen», sagte er. «Da geht es um spezifische Dinge in der Region Frankfurt.»