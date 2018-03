Forstleute prämieren «vorbildlichen» Meulenwald

Aus unserem Archiv

Hetzerath

Der Meulenwald bei Trier ist am Sonntag als «Waldgebiet des Jahres 2012» ausgezeichnet worden. Die Forstleute dort sorgten «in vorbildlicher Weise dafür, dass der Wald alle Anforderungen der Gesellschaft und der Natur nachhaltig erfüllt», teilte der Bund Deutscher Forstleute (BDF) mit. Bei einem Festakt in Hetzerath nahm die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) die Auszeichnung entgegen. Der BDF vergab den Titel zum ersten Mal. Künftig will er jedes Jahr einen Vorzeigewald in Deutschland ausrufen.