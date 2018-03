Forscher: Städte haben eine farbliche Identität

Aus unserem Archiv

Mainz (dpa) – Städte besitzen nach Ansicht des Mainzer Forschers Markus Pretnar eine farbliche Identität. Der Professor der Hochschule Mainz fand das bei einer Reise durch Europa heraus, als er entlang dem 26. Längengrad unterwegs war und Fotos von 22 Städten vom Nordkap bis Athen machte. «Der Ausdruck der Farbigkeit, die Farbfamilie, wenn man es so nennen will, hält sich nicht an nationale oder willkürlich gesetzte Grenzen», sagte Pretnar. Vor allem Gebäude in skandinavischen Ländern hätten häufig eine deutliche Farbgebung mit Rot, Grün, Blau. Richtung Südeuropa werde es umso heller. Städte in Deutschland können Einfluss auf die Farben von Gebäuden nehmen – zum Beispiel mit Hilfe bestimmter Satzungen, die Vorgaben machen.