Ford-Betriebsversammlung: Herrmann tritt vor Belegschaft

Bei Ford Europa läuft es nicht rund. Zuletzt gab es rote Zahlen, die Zentrale in den USA ist unzufrieden mit ihrer Tochterfirma. Nun zückt das Management den Rotstift – und muss das der Belegschaft erklären.

Köln (dpa/lnw). Bei der angeschlagenen Europa-Tochter des US-Autobauers Ford tritt ein führender Manager an diesem Dienstag vor die Belegschaft. Dabei will Deutschlandchef Gunnar Herrmann das Sanierungsprogramm erklären, was Anfang des ...