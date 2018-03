Förderbank: Nürburgring-Kredit hat keine Folgen für Ertragslage

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Förderbank ISB sieht sich ungeachtet des millionenschweren Nürburgring-Kredites auf Erfolgskurs. Der angepeilte Gewinn von rund 6 Milliarden Euro für 2012 könne höher ausfallen, sagte eine Sprecherin der landeseigenen Investitions- und Strukturbank am Mittwoch in Mainz. Die Bilanzsumme für das erste Halbjahr liege mit 11,2 Milliarden Euro über dem Plan. ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer sagte, der Kredit von rund 330 Millionen Euro an die Nürburgring GmbH habe keine Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Bank. Deren originäre Aufgaben sind Mittelstandsförderung, Kommunalkredite und Wohnraumförderung. Die Bank entstand aus der Fusion von Landestreuhandbank und ISB GmbH.