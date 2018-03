Förderbank ISB sucht neue Geschäftsfelder

Aus unserem Archiv

Mainz

Angesichts niedriger Zinsen und einem in Teilen stagnierenden Kerngeschäft will sich die rheinland-pfälzische Förderbank ISB nach neuen Geschäftsfeldern umschauen. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium sei geplant, ein Gutachten zu möglichen neuen Aktivitäten erstellen zu lassen, sagte der Vorsitzende des ISB-Verwaltungsrats, Stephan Weinberg, am Freitag in Mainz. Die Begutachtung solle im Laufe des Jahres abgeschlossen sein. Es gehe etwa darum, ob sich die Bank neben der Wirtschafts- und Wohnraumförderung noch in anderen vom Land geförderten Bereichen oder in völlig vom Land losgelösten Geschäftsfeldern engagieren könne.