Förderbank ISB beklagt Verunsicherung ihrer Mitarbeiter

Aus unserem Archiv

Mainz

Im Debakel um den insolventen Nürburgring beklagt die rheinland-pfälzische Förderbank ISB eine große Verunsicherung ihrer Beschäftigten. «Einige unserer Mitarbeiter gehen schon nicht mehr mit ISB-Taschen in die Straßenbahn», sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Ulrich Dexheimer, am Mittwoch in einer Sondersitzung dreier Landtagsausschüsse in Mainz. Der ISB werde auch von Förderbanken anderer Länder von einer Verunsicherung ihrer Geschäftspartner berichtet. Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) kritisierte in einer Mitteilung, Fraktionschefin Julia Klöckner versuche, «unnötig Panik» bei Wirtschaft, Banken und Mittelstand zu schüren.