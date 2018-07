Erneut hat ein Flugzeug tonnenweise Kerosin über dem Südwesten abgelassen. Der Pilot einer Frachtmaschine habe nach dem Start in Luxemburg Fahrwerksprobleme gemeldet und angekündigt, Treibstoff ablassen zu müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) im hessischen Langen am Dienstag. „Dies tat er schließlich, dabei meldete er uns anschließend eine Menge von 92 Tonnen, die er in 14 000 Fuß (etwa 4300 Meter) abgelassen hatte“, teilte sie mit. Die Frachtmaschine wollte demnach nach Singapur.

Der Zeitung „Die Rheinpfalz“ zufolge ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstag. Das Kerosin ging demzufolge über der Pfalz, dem Hunsrück und dem Saarland herab. Immer wieder lassen Flugzeuge über ...

