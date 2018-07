Nach der Sicherheitslandung eines Ferienfliegers haben nach Angaben des Flughafens Frankfurt-Hahn alle Passagiere das Krankenhaus wieder verlassen. Rund 30 seien aus Vorsorgegründen untersucht worden, teilte der Flughafen am Samstag mit. In der Kabine des Flugzeugs, das am Freitagabend auf dem Weg von Dublin zum kroatischen Küstenort Zadar war, sei es zu einem Druckabfall gekommen. Die Bundespolizei hatte berichtet, 33 Fluggäste hätten über Kopf- und Ohrenschmerzen geklagt und an Übelkeit gelitten.

An Bord waren demnach insgesamt 189 Menschen. Eine Ersatzmaschine soll laut Flughafen noch an diesem Vormittag starten. Bis auf wenige Passagiere würden alle das Angebot annehmen, erklärte der Flughafen. Ryanair erklärte ...

