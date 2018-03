Aus unserem Archiv

Hahn/Pisa

Wegen eines Streiks in Italien hat der Billigflieger Ryanair am Dienstag am Hunsrück-Flughafen Hahn eine Flugverbindung gestrichen. Es ging um den Hin- und Rückflug nach Pisa, wie Airport-Sprecherin Maria Horbert mitteilte. Die betroffenen Passagiere könnten ihr Geld zurückverlangen oder kostenfrei umbuchen. In Italien wurde am Dienstag gegen geplante Sparmaßnahmen gestreikt, mit denen Rom aus der Schuldenkrise kommen will.