Bei Gleisarbeiten im saarländischen Eppelborn haben Arbeiter eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Die Weltkriegsbombe liege nahe einem Altenwohnheim in einem bewohnten Gebiet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Experten des Kampfmittelräumdienstes sicherten die Bombe und richteten einen Sicherheitsbereich ein, in dem auch das Altenwohnheim liegt. Die Bombe werde in den kommenden Tagen entschärft, teilte die Bundespolizei mit. Mit der Gemeinde erarbeite man nun einen Plan zur Evakuierung des Sicherheitsbereichs. Das Datum der Räumung und die Zahl der betroffenen Anwohner standen zunächst nicht fest.

Arbeiter hatten die Bombe am Dienstag im Schotterbett neben Gleisen auf dem Gelände des Eppelborner Bahnhofs gefunden und die Polizei alarmiert. Nach dem Fund wurde der Zugverkehr zwischen Lebach-Jabach und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.