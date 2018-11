Eine 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute Dienstag im saarländischen Merzig entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle dürfen sich ab 9.00 Uhr keine Bürger mehr aufhalten, wie die Stadt mitteilte. Rund 100 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Sie sollen in einem Bürgerhaus unterkommen. Die Straßen in dem betroffenen Gebiet sind für den Verkehr gesperrt. Bis 11.30 Uhr soll der Blindgänger entschärft sein.

Bauarbeiter hatten die Fliegerbombe am vergangenen Freitag gefunden. Von dem Blindgänger geht keine unmittelbare Gefahr aus, wie der Kampfmittelräumdienst feststellte. Die Kreisstadt mit rund 30 000 Einwohnern hat bereits Erfahrung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.