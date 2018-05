Flexibel Busfahren: Erster „digitaler Rufbus“ gestartet

Wittlich/Berlin (dpa/lrs) – Dies ist ein Bus ohne Fahrplan, der per App gerufen wird: Die Deutsche Bahn hat ihren bundesweit ersten „digitalen Rufbus“ am Donnerstag in Wittlich in Betrieb genommen. Der neue Kleinbus „Wittlich Shuttle“ ergänze das bestehende Bus-Angebot und mache Kunden unabhängiger von Plänen und Taktfrequenzen, sagte der Leiter Marketing und Geschäftsentwicklung der DB Regio Bus, Guido Verhoefen. Das Modell solle künftig auch in anderen Teilen Deutschlands an den Start gehen.

In Wittlich, einer Kreisstadt mit rund 20 000 Einwohner, ist der Rufbus zwischen 70 möglichen Haltestellen zeitlich und routenmäßig flexibel unterwegs. Angefordert werden kann er per App, aber auch telefonisch ...

