Finanzministerin stellt Doppelhaushalt im Landtag vor

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Landtag berät in den kommenden Tagen über den ersten Doppelhaushalt der neuen rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stellt den Etat heute vor. Am Mittwoch ist dann die Debatte mit den Vorsitzenden der fünf Fraktionen vorgesehen. Auch wenn SPD, FDP und Grüne an einigen Stellen noch Änderungen vorschlagen werden, stehen sie hinter dem Entwurf der Regierung. Dagegen kritisiert die Opposition aus CDU und AfD, dass auch in den kommenden beiden Jahren neue Schulden geplant sind.